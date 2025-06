Gli incendi mettono a rischio il GP canadese

La settimana di gare per il Gran Premio del Canada di F1 è ormai alle porte e GPFans vi anticipa le previsioni meteorologiche. Al momento, ci si aspetta che l’evento al Circuit Gilles Villeneuve di Montreal si svolga senza precipitazioni, garantendo un weekend di competizione in condizioni piuttosto asciutte.

Questa domenica si terrà la 60ª edizione del Gran Premio canadese. In passato, la gara si disputava al Mosport Park (oggi noto come Canadian Tire Motorsport Park) e a Mont-Tremblant, proprietà per lungo tempo del dirigente di Aston Martin, Lawrence Stroll.

Dal 1978 la Formula 1 si svolge esclusivamente al Circuit Gilles Villeneuve. Il tracciato, originariamente chiamato Circuit Île Notre-Dame in riferimento all’isola su cui è situato, fu rinominato nel 1982 in omaggio al leggendario Gilles Villeneuve.

Lewis Hamilton e Michael Schumacher hanno conquistato sette vittorie ciascuno in Canada, mentre la Ferrari vanta quattordici successi e Max Verstappen ha trionfato nelle ultime tre gare disputate a Montreal.

Gli incendi forestali deteriorano la qualità dell'aria

La qualità dell’aria a Montreal è attualmente molto compromessa. Numerosi incendi nelle foreste del Quebec hanno generato una fitta coltre di fumo che avvolge la città, lasciando incertezza sulla data in cui la situazione potrà migliorare. Di fronte a questo scenario, il governo canadese ha emesso un’allerta consigliando, in particolare, alle persone affette da problemi respiratori di rimanere in casa. Per il weekend sono previste temperature tra i 20 e i 25°C, con alternanza di sole e nuvole e basse possibilità di pioggia.

