Hamilton, ad un passo dal ritiro con la Ferrari

Lewis Hamilton e Ferrari hanno acceso un vivace dibattito durante un recente podcast di Sky Sports F1. Nel corso della discussione, gli esperti hanno sottolineato come il pilota sembri incapace di trovare soluzioni ai problemi che lo affliggono, dando adito a speculazioni su un possibile ritiro anticipato. Quella che sembrava una favola – il grande scambio verso la Scuderia – non ha finora portato i risultati sperati: nella stagione 2025, Hamilton ha collezionato una vittoria nella gara sprint e una quarta posizione a Imola, segnando una prestazione lontana dalle alte aspettative di chi lo aveva seguito nel corso della sua carriera.

Il sette volte campione mondiale ha infatti superato in classifica il compagno Leclerc solo in due occasioni e, finora, non è riuscito a salire sul podio con la nuova macchina, a differenza del suo compagno che ha già conquistato tre podi in questa stagione. Ad esempio, nel Gran Premio di Monaco, Hamilton ha concluso quinto, finendo oltre 50 secondi dietro Leclerc, prima che la Ferrari intervenisse per consentire al compagno di inseguire i leader. Successivamente, in un’intervista post-gara, il pilota ha adottato toni piuttosto pessimisti, mentre i colleghi esprimevano critiche sul suo rendimento.

Hamilton si ritirerà dalla Ferrari?

Il veterano Ralf Schumacher ha recentemente avanzato l’ipotesi che Hamilton possa scegliere di lasciare la Scuderia prima della scadenza del contratto, valido fino al termine della stagione 2026. Durante il F1 Show, David Croft ha minimizzato questi rumors, pur sottolineando come il pilota debba ora fare i conti con una pressione crescente, per dimostrare di essere ancora l’uomo giusto per la Ferrari, soprattutto in vista delle nuove regolamentazioni previste per il 2026. La Scuderia, infatti, aveva scommesso sull’esperienza del pilota quarantenne nella speranza di risalire la classifica e conquistare un titolo mondiale, ma le prospettive per il 2025 appaiono tutt’altro che ottimistiche.

