Svelati gli stipendi di Sainz, Antonelli e Hamilton

Essere un pilota di Formula 1 nel 2025 rappresenta una delle carriere più esclusive e affascinanti, ma ci si può chiedere: quanto guadagnano davvero protagonisti come Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Andrea Kimi Antonelli e altri nomi di spicco? I contratti stipulati dai team per i loro piloti non rientrano nel tetto di spesa, permettendo così alle stelle della griglia di continuare a essere fra gli sportivi meglio retribuiti a livello mondiale.

La scelta di Hamilton, che ha recentemente firmato per la Ferrari, ha suscitato scalpore nel panorama dei grandi accordi. Nonostante la complessità nel definire le cifre esatte, a causa di aggiornamenti contrattuali, bonus legati alle prestazioni e sponsorizzazioni, rimane evidente come il sistema di remunerazione dei team mantenga al vertice i guadagni di piloti e dirigenti. Questi contratti miliardari continuano a evidenziare il valore economico e mediatica di ogni mossa nel mondo della Formula 1.

Quanto guadagnano i piloti di F1 nel 2025?

Nel 2022, Max Verstappen ha siglato uno degli accordi più vantaggiosi nella storia del mondiale, vedendosi equiparare economicamente al suo grande rivale Lewis Hamilton. Durante il 2023 e il 2024, grazie a bonus prestazionali, il pilota olandese è riuscito a superare il britannico, ma entrambi restano in cima alla classifica degli atleti meglio pagati. Il nuovo contratto di Hamilton con la Ferrari, inoltre, lo avvicina ulteriormente al suo acerrimo concorrente e, con l’ipotesi di un inedito ottavo titolo mondiale in futuro, potrebbe far schizzare alle stelle anche le sue retribuzioni basiche.

Al contempo, il giovane talento Lando Norris ha ottenuto un accordo molto vantaggioso con la McLaren, anche se la sua esperienza e i risultati nei campionati mondiali lo vedono ancora lontano dalle cifre di Verstappen e Hamilton. Nel frattempo, il compagno di squadra e attuale leader del campionato, Oscar Piastri, ha rinnovato il suo contratto con la stessa scuderia, ottenendo un sostanzioso aumento che dimostra come l’investimento di McLaren nel consolidamento del proprio roster stia dando i suoi frutti.

Segue la lista degli stipendi base dei piloti di Formula 1, così come emerge da varie fonti affidabili, escludendo eventuali bonus per il rendimento.

Il limite di budget in F1 incide sugli stipendi dei piloti?

La risposta è piuttosto semplice: no. I compensi dei piloti vengono, infatti, gestiti separatamente rispetto al tetto di spesa imposto alle squadre. Di conseguenza, i tre lavoratori meglio retribuiti beneficiano di esenzioni, disposizione che solitamente riguarda anche i dirigenti delle scuderie. Allo stesso modo, anche le spese per il marketing e le bollette relative ai servizi non rientrano in questa regolamentazione, confermando come la gestione economica in Formula 1 sia caratterizzata da una notevole flessibilità e capacità di adattamento alle necessità di ogni team.

