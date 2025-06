Russell manda un messaggio frivolo su Verstappen

George Russell è convinto che l’incidente con Max Verstappen in Spagna non sia stato un semplice imprevisto e si dichiara soddisfatto nel constatare che l’olandese ne ha pagato ben di più. Negli ultimi tornanti del Circuit de Barcelona-Catalunya, Verstappen ha cercato di forzare il contatto diretto con Russell, nella speranza di costringerlo al ritiro, ma fortunatamente per il pilota della Mercedes il tentativo non ha portato al risultato sperato.

«Guarda, così si comporta Max in gara. Come avevo osservato, lui partiva dalla quarta posizione e io dalla quinta: sono riuscito a risalire al quarto, mentre lui ha concluso al decimo», ha spiegato Russell. Il pilota ha poi commentato: «Sono contento di essere riuscito a finire la corsa, anche se non riesco a capire cosa stesse pensando – la sua scelta gli è costata molti punti, penalizzando sia lui che il suo team».

Correlato: ULTIME NOTIZIE: il futuro di Kimi Antonelli alla Mercedes si sta definendo!

Come sta andando il Campionato Piloti di F1 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato