Tutto sul programma del Gran Premio del Canada

La tripletta europea che ha visto Imola, Monaco e Barcellona protagoniste è ormai alle spalle: la prossima settimana il mondo della Formula 1 si sposta in Nord America con una tappa decisiva in Canada.

In un paese dove il fuso orario differisce notevolmente da quello olandese, gli orari delle sessioni promettono di sorprendere e intrigare appassionati e addetti ai lavori. Dopo un’intensa settimana di corse sui circuiti continentali, i piloti potranno concedersi qualche giorno di meritato riposo prima di intraprendere il breve viaggio verso il Nuovo Continente.

Dopo il Gran Premio canadese, le squadre torneranno a competere sui circuiti europei, preparando con impegno l’appuntamento successivo: il Gran Premio d’Austria. La FIA ha annunciato l’intenzione di rivedere l’organizzazione del calendario per ridurre gli spostamenti non necessari, ma per il momento il calendario europeo prevede ancora la corsa sul suolo canadese.

Calendario del Gran Premio di Canada

Il Canada si conferma una meta ambita tanto dai tifosi quanto dagli stessi piloti. Il Circuit Gilles Villeneuve, situato su un’isola artificiale a pochi passi da Montreal, offre l’occasione di unire l’emozione della gara a una scoperta del territorio e della sua rinomata offerta gastronomica. La pista, lunga 4,361 chilometri e caratterizzata da 14 curve, mette costantemente alla prova i concorrenti; subito dopo l’ultima curva si erge la celebre “Wall of Champions”, dove numerosi campioni hanno visto bruscamente interrotta la loro corsa. La competizione si disputerà in 70 giri.

Il weekend canadese seguirà il consueto format: partirà venerdì 13 giugno con le prime due sessioni di prove libere, mentre sabato 14 giugno sarà dedicato alla terza e ultima sessione di allenamento, seguita dalle qualifiche per il Gran Premio. Infine, la gara si disputerà domenica 15 giugno.

