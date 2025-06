Russell accusa Verstappen di comportamenti pericolosi in F1

George Russell è convinto che l'incidente in Spagna non sia stato un semplice incidente fortuito, bensì il risultato di un'azione sconsiderata del pilota olandese.

Negli ultimi giri al Circuit de Barcelona-Catalunya, Verstappen avrebbe tentato di colpire di testa Russell per escluderlo dalla gara; fortunatamente per il pilota della Mercedes l'intenzione di Max non ha sortito l'effetto sperato.

"Dal mio punto di vista è stato semplicemente un contatto. Non riesco a capire cosa passasse per la sua testa o che intenzione avesse. Alla fine, sono sollevato di aver subito pochi danni, visto che l'incidente gli è costato molto di più", ha spiegato Russell.

"Non so cosa lo spingesse ad agire in quel modo. Mi è sembrato un gesto deliberato, ed è stato davvero sorprendente", ha concluso.

