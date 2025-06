Il motivo discutibile per cui la Ferrari mette Hamilton fuori dalla sua zona

Lewis Hamilton ha ricevuto duri giudizi sulle difficoltà incontrate in Ferrari, segnando un inizio complicato per la sua stagione di debutto con la Scuderia. Il sette volte campione, che ha conquistato il suo primo titolo con la McLaren e successivamente sei con la Mercedes, vede ogni giorno più lontane le speranze di aggiudicarsi un storico ottavo campionato con il team italiano.

Il miglior risultato del pilota in Gran Premio si è registrato a Imola, durante un recente weekend a tre gare in Europa, dove ha concluso quarto nella prima corsa casalinga della Ferrari. Tuttavia, il compagno di squadra Charles Leclerc ha superato questa performance, ottenendo podi consecutivi a Montecarlo e Barcellona. Durante il Gran Premio di Spagna lo scorso fine settimana, Nico Rosberg – ex compagno di Mercedes di Hamilton – ha osservato che l'età del pilota, ormai 40enne, spiega in parte il rendimento meno brillante in questa stagione.

In un'intervista a InstantWithdrawalBettingSites, l'ex pilota e commentatore Johnny Herbert ha dichiarato: "Arriva sempre un momento in cui non si è più al massimo. So che anche Charles Leclerc non è completamente soddisfatto della vettura, ma almeno riesce a salire sul podio in maniera costante. Ferrari ha preso decisioni sbagliate in strategia e la comunicazione via radio è carente; Hamilton non è riuscito finora a instaurare il feeling necessario con il suo ingegnere, come era accaduto dopo la vittoria nello sprint in Cina."

Quale futuro per Hamilton in Ferrari?

La mancanza di sintonia tra Hamilton e l'ingegnere Riccardo Adami ha generato momenti alquanto imbarazzanti nei primi nove weekend di gara, in netto contrasto con il rapporto stretto che il britannico aveva coltivato in dodici anni con Peter "Bono" Bonnington in Mercedes. Non era certo che si adattasse immediatamente in Ferrari, soprattutto al confronto con Leclerc, che pare trovarsi quasi a casa sin dal suo ingresso in Scuderia nel 2019.

Sebbene Ferrari possa non offrire la vettura ideale per lottare per il campionato, è evidente che la situazione per Hamilton si complica. Herbert sottolinea che, sia per l'età del pilota, sia per la sua inesperienza nel team italiano – o per una combinazione di entrambi – le prospettive per il leggendario corridore difficilmente miglioreranno. "A volte non ti rendi conto che le cose non sono più così facili come una volta, ma vedere il tuo compagno ottenere risultati migliori con la stessa vettura ti costringe a fare i conti con la realtà", ha concluso Herbert.

