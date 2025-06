Hamilton affronta una gara critica per salvare la Ferrari dal fallimento

Il commentatore di F1 di Sky Sports, David Croft, ha dichiarato che la prestazione di Lewis Hamilton al Gran Premio di Canada del prossimo weekend sarà decisiva per mantenere vive le speranze di successo con la Ferrari.

La notizia che aveva sorpreso il mondo nel 2024 si è trasformata in un incubo nel 2025, poiché l’unione tra Hamilton e Ferrari ha assunto toni oscuri, allontanandosi dal promettente inizio di una nuova avventura. La gloria conquistata nella corsa sprint in Cina, che aveva rischiarato un anno difficile per il pilota britannico, è stata rapidamente oscurata da una squalifica in un momento cruciale, quando i punti in palio contavano davvero.

Attualmente, il 40enne occupa il sesto posto in classifica e sembra destinato a concludere la sua quinta stagione consecutiva senza riuscire a vincere un titolo mondiale. Tuttavia, raggiungere sette campionati non è frutto del caso e, se esiste qualcuno in grado di ribaltare la rotta, è proprio Hamilton.

Cosa ha detto David Croft su Lewis Hamilton e Ferrari?

"Si prende il tempo necessario per analizzare la situazione, capire cosa non funziona e cercare di rimediare", ha spiegato Croft durante lo Sky's F1 show. "E se c’è un problema fondamentale con la vettura, questo darà certamente un impulso morale a Lewis." Ha aggiunto che la prossima gara è cruciale per il pilota, poiché il circuito canadese, dove ha ottenuto la sua prima pole e vittoria, rappresenta un luogo speciale per lui. Un’altra giornata negativa, come quella di Barcellona, potrebbe tradursi in seri problemi.

"Ma se c’è qualcuno in grado di ribaltare la situazione, il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, sicuramente ce la farà", ha concluso Croft. Nonostante alcune voci suggeriscano che Hamilton possa aver perso la passione per la Formula 1 a causa dei problemi con Ferrari, il commentatore ha sottolineato con fermezza: "Lewis sarà in griglia anche il prossimo anno. Non sparirà."

