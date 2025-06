VALUTAZIONE TRAVOLGENTE DEL FILM DI F1 CON BRAD PITT

Le prime recensioni del film sulla Formula 1, con Brad Pitt e Damson Idris, stanno già facendo parlare di sé in vista del debutto mondiale, previsto per la fine di questo mese.

Sebbene difficilmente riuscirà a raggiungere il successo di "Drive to Survive" di Netflix – visto che i tifosi non vedranno ogni settimana Sonny Hayes di Pitt in pista – le scene d'azione mozzafiato e la partecipazione di vere icone della F1 promettono di fare la differenza.

Lewis Hamilton ha curato la produzione esecutiva per garantire che ogni aspetto del mondo motoristico sia rappresentato con la massima accuratezza, una qualità che traspare dagli spettacolari piani dall'abitacolo mostrati nei trailer.

Piloti e membri dei team hanno avuto l'opportunità di assistere in anteprima privata, poco prima del Gran Premio di Monaco dello scorso mese, e il riscontro è stato estremamente positivo.

Cosa dicono le critiche sul film di F1?

Jazz Tangcay di Variety ha tuittato: "Wow! Il film sulla F1 è un viaggio emozionante e pieno d'azione nel mondo delle corse, intriso di determinazione. Suono, colonna sonora e cinematografia sono impeccabili, e Damson Idris insieme a Brad Pitt dimostrano un talento straordinario."

Anche Clayton Davis, responsabile dei premi della rivista, ha commentato: "F1 the Movie è uno spettacolo eccezionale! Bruckheimer e Kosinski sono riusciti a creare un intrattenimento davvero audace. Questa volta lodevole è anche Claudio Miranda. I protagonisti brillano ancora di più quando condividono la scena. Non perdete l'occasione di vederlo in IMAX."

Il film è stato paragonato al successo cinematografico di "Top Gun: Maverick" (2022), diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, uno dei maggiori traguardi cinematografici dalla riapertura delle sale post-pandemia. Erik Davis di Fandango e Rotten Tomatoes ha scritto: "Il film di F1 di Kosinski parte a tutta velocità e non rallenta. Le corse sono epiche, e il design sonoro, il montaggio, la fotografia, le interpretazioni e la musica sono di un livello eccezionale. Richiama in qualche modo l’atmosfera dei classici blockbuster estivi. Un’esperienza impressionante!"

Il debutto mondiale del film è previsto per il 25 giugno.

