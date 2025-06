Le dure parole di Valtteri Bottas contro Kimi Antonelli

Valtteri Bottas ha espresso il suo parere sulla stagione di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes, commento che per alcuni potrebbe sembrare particolarmente critico.

Il pilota finlandese è intervenuto durante il programma Beyond The Grid, sottolineando i notevoli progressi del giovane italiano, pur rilevando qualche piccolo errore, del tutto prevedibile nel percorso di crescita. In particolare, Bottas ha elogiato la maggiore sicurezza, la capacità di gestione dei commenti e l'aumentata velocità di guida di Antonelli, ricordando come la straordinaria prestazione a Miami, con una sola sessione di prove e una pole position, abbia evidenziato il talento e il potenziale del pilota.

Il campione ha poi evidenziato come ogni esperienza contribuisca all’apprendimento: “Hai modo di capire cosa funziona e cosa invece no; in uno sport così esigente è facile incorrere in qualche sbaglio quando si è alla ricerca della massima performance.

"Personalmente, non ho mai gradito affrontare troppe complicazioni o troppa confusione intorno, perché alla fine siamo qui per spingere la macchina al massimo, lavorare in perfetta sintonia con il team e ridurre al minimo ogni fonte di distrazione”, ha dichiarato Bottas.

Correlato: Mercedes ammette il terribile errore con Kimi Antonelli

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato