Mercedes svela la crisi di Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli non se la sta passando bene dopo la sua crisi di risultati, secondo la Mercedes.

James Allisson, direttore del team tedesco, ha parlato alla stampa dello stato d'animo del pilota italiano: "Kimi è giovane e pieno di tutto l'ottimismo della giovinezza, ma so perfettamente che i nostri fallimenti in questo periodo lo hanno scosso lungo il percorso.

"Due ritiri, uno causato da un problema al telaio e l'altro da un guasto al motore, in sole tre gare. È difficile per lui. A parte questo, e Kimi che guarda se stesso, saprà di avere ancora molto da scoprire.

"Ma in mezzo a tutto questo, c'è stato tanto lavoro molto positivo e un'esperienza brillante correndo su una pista molto dinamica come Barcellona, ​​con temperature dell'asfalto che raggiungevano i 50 gradi e gestendo gomme morbide in queste condizioni.

"Questo gli sta dando esperienza a un ritmo molto veloce, e lo sta gestendo molto bene. Ma, ovviamente, siamo solo a un terzo della stagione, quindi questo metterà a dura prova il resto della riserva se dovremo spingere fino alla fine della stagione.

"Quindi, analizzeremo come mobilitare al meglio le risorse rimanenti. Ma sì, ovviamente non è legale perdere una power unit prima di aver raggiunto la sua piena vita utile.

"Penso che la cosa più importante di queste tre gare sia stata il fatto che abbiamo commesso molti errori nelle prime due con l'assetto della vettura. Abbiamo preteso troppo dall'asse posteriore e, di conseguenza, abbiamo sofferto molto, e ci siamo avvicinati a Barcellona con una mentalità diversa.

"E su una pista che avrebbe distrutto le nostre gomme se avessimo fatto la stessa cosa di Imola e Monaco, siamo riusciti a ottenere prestazioni migliori. Quindi, guardando al futuro e sapendo che possiamo fare di più e contare di più su di essa nelle prossime gare, penso che sia un bene", ha concluso.

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

