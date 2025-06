Schumacher scioccato dal flirt di Wolff con Verstappen

Secondo Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1, il direttore della Mercedes, Toto Wolff, ha reagito in maniera decisamente diplomatica all’incidente che ha visto coinvolti Max Verstappen e George Russell.

Dopo lo scontro tra i due, il pilota olandese è stato oggetto di molte critiche, soprattutto per aver diretto la propria monoposto verso quella di Russell, con conseguente penalità di dieci secondi. Schumacher ha poi evidenziato come la risposta di Wolff, commentata nel podcast Backstage Boxengasse di Sky Sports, somigliasse più a un conviviale confronto serale che a una classica difesa da caposquadra.

La risposta di Wolff suscita interrogativi

Nonostante le voci confermino che Verstappen rimarrà fedele alla Red Bull, l’atteggiamento di Wolff solleva qualche perplessità. Schumacher ha osservato che, di norma, ci si aspetterebbe che un capo squadra schierasse la totale difesa del proprio pilota, ma in questa occasione ha preferito esaminare con calma quanto accaduto, ritenendolo, in definitiva, non troppo grave.

Ha infine sottolineato come la riservatezza dimostrata da Wolff nel sostenere Verstappen sia stata alquanto inusuale, suggerendo che potrebbero ancora aprirsi ulteriori scenari. In un’altra intervista, Wolff si è mostrato più critico, arrivando a paragonare il pilota olandese a un tassista italiano, commento che ha acceso il dibattito tra i conducenti a Roma.

