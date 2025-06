Kimi Antonelli, VICINO A SUPERARE Hamilton

Andrea Kimi Antonelli è sulla buona strada per battere un record detenuto da Lewis Hamilton in Formula 1.

Il pilota Mercedes sta vivendo una stagione eccezionale e si conferma il miglior esordiente del 2025, avendo già totalizzato 48 punti in nove gare. Con 15 round ancora da disputare,

l’italiano deve accumulare altri 62 punti per superare il record da rookie, stabilito da Hamilton nel 2007 con 109 punti. Vale anche ricordare che Antonelli è stato scelto come sostituto di Hamilton, a seguito del trasferimento di quest’ultimo alla Ferrari.

Com'è la classifica costruttori dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nel campionato costruttori dopo i segnali di risveglio da parte della Ferrari.

Sul circuito di Montmeló non c’è stato molto margine di manovra per i piloti, dato che il layout della pista non consente molti sorpassi chiari, ma alcuni hanno comunque attaccato a fondo in ogni momento.

Mercedes e Red Bull non sono riuscite a mantenere la costanza, dato che Antonelli ha dovuto ritirarsi e Verstappen ha perso la testa nel finale, finendo per essere penalizzato. I team che hanno saputo approfittarne al meglio sono stati Ferrari e Sauber.

Una gradita sorpresa è che Racing Bulls continua a mantenere Hadjar costantemente in zona punti dopo il Gran Premio di Spagna.

1. McLaren 362 punti

2. Ferrari 165 punti

3. Mercedes 159 punti

4. Red Bull Racing 144 punti

5. Williams 54 punti

6. Racing Bulls 28 punti

7. Haas 26 punti

8. Kick Sauber 16 punti

9. Aston Martin 16 punti

10. Alpine 11 punti

