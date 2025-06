Kimi Antonelli, CONDIZIONATO in Mercedes

Andrea Kimi Antonelli potrebbe avere il suo futuro in Mercedes condizionato per le prossime stagioni.

Secondo l’account David_F1, il giovane pilota italiano sarebbe soggetto ai risultati della squadra: "Per quanto riguarda Antonelli, il giovane italiano ha un contratto di quattro anni con una stagione fissa in esclusiva (2025), legata a clausole di rendimento basate sulla classifica del Campionato Mondiale Costruttori.

"Tuttavia, se Antonelli avrà una buona stagione, rispettando la sua clausola di rendimento principale, Mercedes estenderà automaticamente il suo contratto per altre tre stagioni (2026, 2027 e 2028).

"Infatti: il contratto include una clausola di adempimento principale: nel 12º Gran Premio della stagione 2025, ovvero il GP di Gran Bretagna, il team tedesco deve essere 4º nella classifica costruttori.

"Si prevede che Mercedes manterrà la sua attuale line-up composta da George Russell e Kimi Antonelli per il 2026 e almeno fino al 2027. Russell è nelle fasi finali dei colloqui con Toto Wolff per estendere il suo contratto per il 2026 e il 2027. Questo contratto è equivalente a quello di Norris e Piastri", hanno riportato.

Com'è la classifica costruttori dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nel campionato costruttori dopo i segnali di risveglio da parte della Ferrari.

Sul circuito di Montmeló non c’è stato molto margine di manovra per i piloti, dato che il layout della pista non consente molti sorpassi chiari, ma alcuni hanno comunque attaccato a fondo in ogni momento.

Mercedes e Red Bull non sono riuscite a mantenere la costanza, dato che Antonelli ha dovuto ritirarsi e Verstappen ha perso la testa nel finale, finendo per essere penalizzato. I team che hanno saputo approfittarne al meglio sono stati Ferrari e Sauber.

Una gradita sorpresa è che Racing Bulls continua a mantenere Hadjar costantemente in zona punti dopo il Gran Premio di Spagna.

1. McLaren 362 punti

2. Ferrari 165 punti

3. Mercedes 159 punti

4. Red Bull Racing 144 punti

5. Williams 54 punti

6. Racing Bulls 28 punti

7. Haas 26 punti

8. Kick Sauber 16 punti

9. Aston Martin 16 punti

10. Alpine 11 punti

