La Ferrari giustifica il sacrificio di Leclerc in Spagna

Ferrari ha difeso la scelta di sacrificare Charles Leclerc in qualifica per il Gran Premio di Spagna.

Fred Vasseur, di SkySports, ha spiegato la strategia adottata in vista della gara: "Sin dall’inizio del weekend abbiamo deciso di conservare due set di pneumatici medi per domani, affiancati da un set di pneumatici morbidi da utilizzare su un solo giro. Abbiamo pagato il prezzo in qualifica, poiché la possibilità di ottenere una quarta posizione era concreta.

"Con questa scelta guadagniamo maggiore flessibilità, grazie ai due set nuovi di pneumatici medi che ci permetteranno di partire in maniera più aggressiva. Naturalmente, si è dovuto sacrificare qualcosa, ma Charles era convinto fin da subito che fosse la decisione giusta, soprattutto considerando i 56 giri della corsa. Ora che la decisione è presa, dobbiamo confermare questa strategia."

Vasseur ha inoltre aggiunto: "Domani ci aspetta una vera battaglia contro Max. Le McLaren hanno dimostrato fin dall’inizio della stagione una notevole velocità, ma in passato siamo riusciti ad eguagliare il loro ritmo in gara, essendo tradizionalmente più rapidi la domenica rispetto al sabato. Affidarsi a un solo set di pneumatici espone maggiormente a imprevisti, come una bandiera gialla."

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

