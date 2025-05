Il messaggio deprimente di Leclerc sulle prestazioni della Ferrari

Charles Leclerc ha inviato un messaggio amaro in vista del prossimo Gran Premio di Spagna, mettendo a confronto la situazione attuale della Ferrari e quella della McLaren.

Il pilota di Monaco ha parlato con grande onestà ai giornalisti, commentando le prestazioni delle sessioni libere: “Abbiamo mostrato una forza notevole, probabilmente addirittura superiore alle nostre aspettative.

"Purtroppo, se si guarda ai risultati in qualifica, sembra di tornare ai primi momenti della stagione, ben lontani dall’obiettivo che ci siamo prefissati. È davvero un peccato, ma ci ricorda esattamente dove dovremmo essere.”

Correlato: Hamilton ESPLODE alla FIA per le nuove regole

Com’è la classifica costruttori dopo il GP di Monaco?

Il Gran Premio di Monaco ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nella classifica costruttori dopo i segnali positivi di Red Bull e Ferrari.

Sulle strade di Montecarlo non c’è stato margine di manovra per i piloti, poiché il disegno del circuito non consente molti sorpassi in gara, rendendo tutto molto monotono.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza e coloro che hanno sfruttato meglio la gara sono stati Ferrari e Red Bull. Una piacevole sorpresa è che la Williams si è di nuovo piazzata in ottima posizione con Albon e Sainz, segnando punti con entrambe le monoposto.

1. McLaren 319 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 143 punti

4. Ferrari 142 punti

5. Williams 54 punti

6. Haas 26 punti

7. Racing Bulls 22 punti

8. Aston Martin 14 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato