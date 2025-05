Antonelli risponde se farà la storia in Spagna

Andrea Kimi Antonelli ha risposto alla domanda se farà la storia al prossimo Gran Premio di Spagna.

Rispondendo ai media sulla possibilità di salire sul podio nella gara a Barcellona, il pilota italiano ha spiegato: "Probabilmente assisteremo a una gara con due soste e strategie differenti.

"Spero di riuscire a trovare il ritmo giusto domani. Sicuramente si opterà per una strategia a due soste, dato che le alte temperature renderanno difficile la gestione dei pneumatici."

Vedremo come adattare la strategia in base alle condizioni; sarà inoltre fondamentale sfruttare al meglio il pit stop per garantire una migliore gestione delle gomme nel prosieguo della gara.

Come procede la classifica costruttori in vista del GP di Spagna?

Il Gran Premio di Monaco ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nella classifica costruttori dopo i segnali positivi di Red Bull e Ferrari.

Sulle strade di Montecarlo non c’è stato margine di manovra per i piloti, poiché il disegno del circuito non consente molti sorpassi in gara, rendendo tutto molto monotono.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza e coloro che hanno sfruttato meglio la gara sono stati Ferrari e Red Bull. Una piacevole sorpresa è che la Williams si è di nuovo piazzata in ottima posizione con Albon e Sainz, segnando punti con entrambe le monoposto.

1. McLaren 319 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 143 punti

4. Ferrari 142 punti

5. Williams 54 punti

6. Haas 26 punti

7. Racing Bulls 22 punti

8. Aston Martin 14 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

