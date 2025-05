Sostengono che il futuro di Antonelli alla Mercedes sia in pericolo

Han assicurato che il futuro di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes potrebbe essere messo in discussione.

Gunther Steiner, ex team principal, ha dichiarato durante il Red Flags Podcast: “Ritengo che questo momento giungerà nel corso della seconda metà della stagione. Naturalmente, essendo un debutante, merita spazio per imparare dai propri errori, che inevitabilmente accadranno.

"Tuttavia, se il suo rendimento dovesse proseguire così nella seconda parte dell’anno, le conseguenze diventeranno evidenti. Toto Wolff lo tutela, e questa scelta appare corretta; ma se Antonelli non riuscirà a soddisfare le aspettative di Mercedes, arriverà il momento in cui si dirà: ‘Questo non basta’.”

Com’è la classifica costruttori dopo il GP di Monaco?

Il Gran Premio di Monaco ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nella classifica costruttori dopo i segnali positivi di Red Bull e Ferrari.

Sulle strade di Montecarlo non c’è stato margine di manovra per i piloti, poiché il disegno del circuito non consente molti sorpassi in gara, rendendo tutto molto monotono.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza e coloro che hanno sfruttato meglio la gara sono stati Ferrari e Red Bull. Una piacevole sorpresa è che la Williams si è di nuovo piazzata in ottima posizione con Albon e Sainz, segnando punti con entrambe le monoposto.

1. McLaren 319 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 143 punti

4. Ferrari 142 punti

5. Williams 54 punti

6. Haas 26 punti

7. Racing Bulls 22 punti

8. Aston Martin 14 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

