Il padre di Antonelli svela il brutale segreto del pilota della Mercedes

Il padre di Andrea Kimi Antonelli ha rivelato un segreto sul pilota Mercedes e sulle origini della sua carriera.

La stella italiana ha dettagli molto particolari all'inizio del suo percorso nel motorsport e ora suo padre ne ha condiviso uno in una intervista: "Mio figlio, che aveva tre anni, piangeva se non lo sollevavo per guidare il simulatore.

"Non c'era altra scelta. Io frenavo e acceleravo, e lui girava il volante e cambiava marcia. Ricordo che a un certo punto mi sono addormentato e, ovviamente, siamo andati a sbattere perché non frenavo e lui mi dava delle gomitate per svegliarmi.

"Alla fine, lo mettevo a letto e gli dicevo: «Basta, non si può più». Da allora, ho capito che, alla fine, avrei dovuto dargli un'opportunità", ha raccontato.

Com’è la classifica costruttori dopo il GP di Monaco?

Il Gran Premio di Monaco ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nella classifica costruttori dopo i segnali positivi di Red Bull e Ferrari.

Sulle strade di Montecarlo non c’è stato margine di manovra per i piloti, poiché il disegno del circuito non consente molti sorpassi in gara, rendendo tutto molto monotono.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza e coloro che hanno sfruttato meglio la gara sono stati Ferrari e Red Bull. Una piacevole sorpresa è che la Williams si è di nuovo piazzata in ottima posizione con Albon e Sainz, segnando punti con entrambe le monoposto.

1. McLaren 319 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 143 punti

4. Ferrari 142 punti

5. Williams 54 punti

6. Haas 26 punti

7. Racing Bulls 22 punti

8. Aston Martin 14 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

