Accusa MOLTO DURA contro Antonelli a Monaco!

Andrea Kimi Antonelli è stato oggetto di una durissima accusa dopo il Gran Premio di Monaco.

Gabriel Bortoleto, pilota della Sauber, ha accusato il pilota della Mercedes nella stampa per l’incidente avvenuto nel Principato: "È un peccato quello che è successo al primo giro. Credo di aver fatto una manovra molto solida alla curva Fairmont; è stato molto bello guadagnare quella posizione all’esterno.

"Ovviamente, Antonelli non vuole vedere nessuna macchina davanti. Perdere una posizione a Monaco è piuttosto imbarazzante, è negativo perché, storicamente, non si perde posizione, ma nemmeno si guadagna.

"Penso che Kimi abbia tentato una manovra molto ottimista. Abbiamo visto molti incidenti lì in passato, non è la prima volta. Alla fine non mi ha toccato, è semplicemente andato dritto, e per evitare di scontrarmi con lui, ho colpito il muro e ho distrutto l’ala anteriore.

"Ho dovuto fare retromarcia, tornare ai box e, purtroppo, così è finita la mia gara. Sicuramente non voleva schiantarsi contro il muro né altro. Alla fine lo ha fatto, secondo me.

"Sicuramente a un certo punto parlerò con lui, ma devo pensarci. Non voglio creare problemi. Non stiamo lottando per nessun titolo, podio o punti al momento, quindi non vedo perché avrebbe fatto una cosa del genere rischiando così tanto. Allo stesso tempo, stiamo gareggiando, quindi dobbiamo lottare duramente l’uno contro l’altro, ma c’è sempre un limite a tutto", ha dichiarato.

Com'è la classifica piloti dopo il GP di Monaco?

Il Gran Premio di Monaco ha regalato una gara noiosa dove Lando Norris ha preso il comando e nessuno è riuscito a fermarlo. Oscar Piastri ha perso ulteriore terreno nella classifica piloti della F1 dopo aver visto il suo compagno di squadra vincere nuovamente in stagione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non è riuscito a segnare punti, finendo molto indietro. I piloti spagnoli hanno vissuto un pomeriggio contrastante: Alonso non ha terminato la gara e Carlos Sainz è riuscito a segnare punti, ma è stato nuovamente superato da Alexander Albon.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton non ci sono sensazioni positive, visto che è finito ancora dietro a Charles Leclerc. Così è la classifica dopo il GP di Monaco.

