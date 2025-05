La decisione radicale della Ferrari per evitare il fallimento in Spagna

Ferrari sta pianificando una mossa radicale per evitare un nuovo insuccesso al Gran Premio di Spagna.

La scuderia introdurrà un nuovo alettone anteriore insieme a una versione aggiornata dell’alettone posteriore, un’innovazione studiata per migliorare l’aerodinamica della monoposto.

In particolare, il nuovo alettone posteriore prevede un piano principale in grado di garantire una maggiore deportanza, integrandosi con l’attuale configurazione a “V”. Queste modifiche, come confermato da AutoRacer.it, permetteranno al team di raccogliere dati essenziali su equilibrio, flessibilità aerodinamica e usura degli pneumatici, preparandosi così per le sfide future.

Com’è la classifica costruttori dopo il GP di Monaco?

Il Gran Premio di Monaco ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nella classifica costruttori dopo i segnali positivi di Red Bull e Ferrari.

Sulle strade di Montecarlo non c’è stato margine di manovra per i piloti, poiché il disegno del circuito non consente molti sorpassi in gara, rendendo tutto molto monotono.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza e coloro che hanno sfruttato meglio la gara sono stati Ferrari e Red Bull. Una piacevole sorpresa è che la Williams si è di nuovo piazzata in ottima posizione con Albon e Sainz, segnando punti con entrambe le monoposto.

1. McLaren 319 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 143 punti

4. Ferrari 142 punti

5. Williams 54 punti

6. Haas 26 punti

7. Racing Bulls 22 punti

8. Aston Martin 14 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

