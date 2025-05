Hamilton ammette il suo errore contro Verstappen

Lewis Hamilton ha riconosciuto la sua colpa riguardo all'incidente con Max Verstappen durante le qualifiche del Gran Premio di Monaco.

Il sette volte campione del mondo ha parlato con la stampa dopo la qualifica nel Principato e ha spiegato quanto accaduto con il quattro volte campione del mondo: "Penso di aver fatto un buon lavoro nel tenermi lontano dalla maggior parte, da tutti.

"Ma poi il team ha detto che Max era nel giro veloce, quindi ero sulla sinistra. Poi hanno detto di no, che non era nel giro veloce, quindi stavo per tornare ad accelerare.

"Penso di aver accelerato per circa 10 metri o giù di lì. Ero fuori traiettoria, ma di sicuro l’ho distratto. Visto che ho due gomme dure, ho optato per due dure. Charles ha scelto due medie. Spero davvero che questo possa fare la differenza. Vediamo cosa diranno i commissari e poi andremo avanti", ha commentato.

Correlato: Leclerc RINUNCIA alla Ferrari nel 2025!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato