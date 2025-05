Antonelli confessa le GRANDI difficoltà a Monaco

Andrea Kimi Antonelli ha confessato una serie di grandi difficoltà con la Mercedes all'inizio del weekend del Gran Premio di Monaco.

Il pilota italiano ha dichiarato quanto segue alla stampa riguardo le sensazioni del venerdì di prove libere: "È divertente essere qui con una monoposto di F1! È difficile trovare il giusto equilibrio e sfruttare al massimo le gomme.

"Oggi abbiamo provato cose diverse, soprattutto con le gomme morbide e durante il riscaldamento, perché è difficile trovare aderenza al primo giro. Ho imparato molto oggi e non vedo l’ora che arrivi domani.

"Sappiamo che la Ferrari è sempre forte qui e la McLaren lo è stata per tutta la stagione. Ma non sappiamo con quanta benzina girano gli altri; cerchiamo di concentrarci su noi stessi e prepararci per domani", ha sottolineato.

Cosa è successo nelle FP2 del GP di Monaco?

La Ferrari ha dominato il seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Monaco 2025 di Formula 1. Charles Leclerc ha fatto registrare ancora una volta il miglior giro, con un tempo di 1:11.355 secondi, davanti a Oscar Piastri per soli 0.038 secondi.

Anche Lewis Hamilton ha mostrato miglioramenti e ha chiuso in terza posizione nella classifica dei tempi. Lando Norris e Liam Lawson hanno completato i primi cinque piloti in classifica.

Isack Hadjar, nonostante l'incidente, è arrivato sesto e Fernando Alonso settimo, confermando le buone sensazioni mostrate dall'Aston Martin a Imola. Alex Albon, Kimi Antonelli e Max Verstappen hanno completato la Top 10.

George Russell e Carlos Sainz sono stati tra i nomi importanti che si sono classificati lontani dalle prime posizioni. Ecco i risultati completi della seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Monaco del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

FP2 GP di Monaco 2025

