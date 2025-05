La mancanza di rispetto di Liam Lawson nei confronti di Lewis Hamilton

Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco si è verificato un imprevisto tra Lewis Hamilton e Liam Lawson, di Ferrari e Racing Bulls.

Nei primi 30 minuti, mentre i piloti si adattavano ancora al circuito e cercavano l’impostazione ideale, il britannico frenò bruscamente proprio prima dell’ultima curva. Il gesto inaspettato costrinse Lawson, che lo seguiva, a reagire subito per evitare un contatto, ricordando episodi simili verificatisi in passato.

In radio tecnica Lawson non trattenne il disappunto: “Sono stato a un passo dall’incidente con Hamilton. Ha frenato in modo davvero pericoloso prima dell’ultima curva”, ha dichiarato.

Anche il suo ingegnere di gara ha espresso il proprio giudizio, affermando con toni piuttosto critici: un’azione tipica di Hamilton.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

