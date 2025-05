La Ferrari CHIEDE una PAUSA con Lewis Hamilton!

Ferrari ha deciso di prendersi una pausa e chiede un momento di respiro con Lewis Hamilton in vista del prossimo Gran Premio di Monaco.

Fred Vasseur, direttore del team, ha dichiarato a Crash.net: "Dobbiamo porre fine a questa situazione: se Lewis vive un buon weekend, va tutto bene, altrimenti le cose vanno in malora.

"Ogni pilota sta lavorando su se stesso, collaborando con il team e cercando di migliorare costantemente. Non si tratta di una mancanza di preparazione: sabato il pilota è già stato a pieno ritmo con la vettura, mentre domenica la prestazione potrebbe essere eccezionale.

"Dobbiamo solo saper mantenere la calma e migliorare la comunicazione, perfezionare il processo e potenziare gli strumenti e il software. Devo ammettere che in Cina e oggi Lewis ha fatto un’ottima figura; con pazienza, arriveremo al risultato sperato".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

