La Formula 1 arriva in Italia questo fine settimana per dare il via al triplo appuntamento europeo con la settima tappa della stagione 2025 nel Gran Premio di Imola e qui ti presentiamo gli orari per la domenica di gara.

L'azione si svolgerà all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, nella regione dell'Emilia-Romagna, a partire dalla prima sessione di prove libere di venerdì. I tifosi avranno molto da festeggiare in un'atmosfera carica di emozioni.

Questo sabato abbiamo assistito a un'entusiasmante sessione di qualifiche, conclusasi con la pole di Oscar Piastri e due incidenti importanti per piloti come Yuki Tsunoda e Franco Colapinto.

Essendo il primo fine settimana di gara in Italia per questa stagione, Imola segna anche il debutto casalingo di Lewis Hamilton con il suo nuovo team Ferrari. Il circuito è ancora più speciale per il giovane pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, originario di Bologna.

Il rookie della Mercedes ha già fatto la storia a Miami diventando il più giovane pilota di sempre a ottenere la pole position in qualsiasi formato, dopo aver registrato il miglior tempo nelle qualifiche della sprint.

Orari GP dell’Emilia-Romagna 2025 - Domenica

Qui trovi tutto quello che devi sapere per domenica 18 maggio in termini di orari e canali TV per diversi Paesi dell’America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Domenica 18 maggio

Gara

Italia: 15:00 / DAZN

15:00 / DAZN Argentina: 10:00 / Star +

10:00 / Star + Colombia: 08:00 / Star +

08:00 / Star + Messico: 07:00 / Fox Sports

07:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 06:00 / ESPN

Cosa è successo nelle qualifiche del GP dell'Emilia-Romagna?

C'è stato un miracolo a Imola nelle qualifiche del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, con un grande risultato per Carlos Sainz e Fernando Alonso. Gli spagnoli si sono classificati quinti con l'Aston Martin e sesti con la Williams, superando ogni aspettativa generata nel corso del weekend.

Oscar Piastri ha conquistato la pole con un tempo di 1:14.670, superando di appena 0.034 secondi Max Verstappen. Dietro di loro sono arrivati George Russell e Lando Norris. Nel resto della Top 10 abbiamo avuto Alexander Albon, Lance Stroll, Isack Hadjar e Pierre Gasly.

Nella Q2 ci sono state altre grandi sorprese, con l'eliminazione di entrambe le Ferrari, della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e di Gabriel Bortoleto. È stata una grande delusione per tutti i tifosi italiani.

Nella Q1 delle qualifiche ci sono stati due incidenti importanti. Prima, Yuki Tsunoda ha distrutto la sua Red Bull nei primi minuti, provocando l'uscita della bandiera rossa.

Poi, quasi alla fine del primo turno, Franco Colapinto ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro il muro; tuttavia, è riuscito a passare alla Q2 grazie al tempo registrato. Sono stati eliminati Yuki Tsunoda, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg e Liam Lawson.

Questi sono i risultati di tutti i piloti nelle qualifiche in vista del Gran Premio dell'Emilia-Romagna 2025 di F1.

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Max Verstappen 3 George Russell 4 Lando Norris 5 Fernando Alonso 6 Carlos Sainz 7 Alexander Albon 8 Lance Stroll 9 Isack Hadjar 10 Pierre Gasly 11 Charles Leclerc 12 Lewis Hamilton 13 Kimi Antonelli 14 Gabriel Bortoleto 15 Franco Colapinto 16 Liam Lawson 17 Nico Hulkenberg 18 Esteban Ocon 19 Oliver Bearman 20 Yuki Tsunoda

