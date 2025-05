Il patetico record di Hamilton contro Sainz in qualifica

Lewis Hamilton ha subito una nuova sconfitta contro Carlos Sainz dopo la qualifica del Gran Premio dell'Emilia-Romagna.

Hamilton è arrivato dietro a Sainz in quattro occasioni durante le qualifiche del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1. Mentre Carlos ha perso contro di lui solo tre volte.

Fa anche notizia che la qualifica di Imola ha rappresentato la quarta volta consecutiva in cui Lewis ha perso contro Sainz in una sessione di eliminazione per il Gran Premio del fine settimana.

Una vera sorpresa perché pochi si aspettavano che la Williams avesse prestazioni migliori della Ferrari; tuttavia, si sono notate evidenti differenze negli ultimi fine settimana.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

