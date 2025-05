TERRIBILE fallimento per Ferrari e Antonelli nelle qualifiche casalinghe!

I piloti della Ferrari, insieme a Kimi Antonelli, hanno deluso durante le qualifiche del Gran Premio di Emilia-Romagna, una delle gare di casa della Scuderia.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli sono stati eliminati nella Q2 a Imola. In particolare, il pilota monegasco è risultato il più vicino a raggiungere la Q3, fermandosi a soli 0,083 secondi da Alexander Albon, classificato ultimo.

Questo risultato ha lasciato un segno amaro tra i tifosi presenti in pista, che avevano grandi aspettative per una gara importante sul territorio nazionale. Accanto ai nomi italiani, anche Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto non hanno fatto il salto nella fase successiva.

Quest’ultimo, infatti, ha subito un grave incidente nella Q1 che gli ha impedito di partecipare alla seconda eliminatoria, suscitando notevoli preoccupazioni per la sicurezza in pista.

L’episodio ha sottolineato le difficoltà e le sfide che i piloti affrontano in situazioni di gara complesse, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con domande sulla gestione del rischio durante le qualifiche.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

