Verstappen sostiene il nuovo candidato della FIA

Mohammed Ben Sulayem è sotto pressione all’interno della FIA nella sua veste di presidente e sembra dover fronteggiare la concorrenza di Carlos Sainz Sr.

Per la prima volta, Max Verstappen si è rivolto a GP Fans commentando l’eventuale ingresso dello spagnolo nel vertice, alimentando così le speculazioni nel mondo delle corse. In un’intervista ai giornalisti presenti, incluso GP Fans, il pilota olandese ha sottolineato come Sainz Sr. sia una figura di grande prestigio, in particolare nel rally, dimostrando di saper separare con professionalità le dinamiche tra la sua attività e quella del figlio in Formula 1.

Verstappen considera Sainz Sr. la scelta ideale

Il pilota ha enfatizzato che Sainz Sr. rappresenterebbe il candidato ideale per guidare la FIA, affermando: "Sono convinto che si adatterebbe perfettamente a questo ruolo".

Quando gli è stato chiesto se lui stesso potesse aspirare alla leadership, Verstappen ha sorriso e ha risposto: "Questa è una questione che mi spetta risolvere". Con queste parole, il campione lascia intendere chiaramente che il suo impegno resta focalizzato esclusivamente sulle competizioni.

Affrontando il tema della regolamentazione dei sorpassi in Formula 1, Verstappen ha espresso il proprio smarrimento per le continui cambiamenti alle norme tecniche e sportive. Ha ammesso di non ricordare ancora una soluzione definitiva, nonostante i numerosi tentativi di affinamento delle regole. "Ritengo che una competizione più naturale porterebbe sempre risultati migliori. Abbiamo iniziato la nostra carriera nel karting, dove la semplicità delle regole favoriva lo sviluppo delle abilità. Troppi vincoli finiscono per complicare inutilmente la gara", ha concluso il pilota.

