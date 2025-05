Hamilton torna ad essere la stella della F1

È stato rilasciato un nuovo trailer definitivo del film sulla F1, in vista dell’uscita prevista a giugno. Il video, realizzato con grande cura, richiama alla mente l’incidente clamoroso avvenuto a Silverstone nel 2021 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, segnando un momento che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo della competizione.

Durante il Gran Premio di Miami la campagna promozionale ha raggiunto il suo culmine. Nel corso del weekend di gara è stata svelata la lineup completa degli artisti che contribuiranno alla colonna sonora, con la partecipazione diretta di Kerry Condon, immortalata nell’evento e nel fervore che ha animato i presenti.

La colonna sonora riunisce artisti internazionali di grande prestigio, come Ed Sheeran, ROSÉ, Burna Boy e Tate McRae, la cui musica accompagnerà un cast stellare che vanta nomi come Brad Pitt, Javier Bardem e Damson Idris, capaci di dare vita a una narrazione cinematografica intensa e ricca di emozioni.

È stato presentato un trailer completo, firmato dalla regia di Joseph Kosinski, che mette in luce la forte rivalità tra i personaggi di Sonny Hayes e Joshua Pearce, interpretati rispettivamente da Pitt e Idris. Il film promette di offrire numerosi colpi di scena e di far vivere allo spettatore il brivido della competizione a tutti i livelli, tra rivalità e passione.

In una delle scene più emozionanti, il trailer rende omaggio all’infame incidente del 2021 alla curva Copse, mostrando i due piloti riuniti a Woodcote, Silverstone, al minuto 1:27, mentre in sottofondo si ode il celebre commento di David Croft. Questo momento, carico di tensione e ricordi, sottolinea quanto la storia della F1 sia fatta di attimi indimenticabili.

Quando uscirà il film sulla F1?

Il film uscirà a livello internazionale il 25 giugno, mentre il debutto in Nord America è previsto per il 27 giugno. Il trailer mette in evidenza la cura dei dettagli con cui è stato ricreato l’universo della F1, alternando riprese in ambienti industriali a scene di grandi festeggiamenti. Questa doppia anima, che unisce la cruda competizione al fasto spettacolare della disciplina, riesce a trasmettere sia l’intensità della gara che il glamour che la accompagna.

Inoltre, il video anticipa le dinamiche relazionali che si svilupperanno nel corso della narrazione. Si osserva una intensa conversazione tra i personaggi di Condon e Pitt durante un brindisi, arricchita da altri momenti iconici: ad esempio, la comparsa di Pitt e Idris accanto alla griglia di partenza reale della F1 durante l’esecuzione dell’inno nazionale a Silverstone e uno scorcio del garage 11 di APXGP, ripreso nel pit lane durante le riprese dello scorso anno.

