Parte del messaggio che Lewis Hamilton ha lasciato per Kimi Antonelli nel camerino del giovane pilota Mercedes è venuta alla luce. Il ragazzo leggerà per la prima volta il messaggio completo questo fine settimana al Gran Premio di Imola.

Prima che si accendessero le luci, Stephen Lord, coordinatore del team corse Mercedes, ha ricordato il momento in cui Hamilton ha lasciato il messaggio per Antonelli, rivelandone anche alcuni estratti.

"È un lato di Lewis che molti forse non conoscono", ha detto Lord a Beyond The Grid. "È stato subito dopo la gara a Monza, l’ultima tappa europea. Lewis era al piano di sopra; aveva appena finito il briefing con gli ingegneri. In Europa abbiamo una base corse con una sala ingegneria al piano superiore e, sul retro, i camerini dei piloti.

"Lì ci sono, ad esempio, lettini per massaggi e tutta la loro attrezzatura perfettamente sistemata. Ogni stanza include anche un bagno con doccia e lavandino. Quando Lewis aveva terminato gli impegni con gli ingegneri, e presumendo che fossero già usciti, era rimasto da solo nella stanza. Sono salito un momento per prendere alcune cose, poi sono sceso, e poco dopo Lewis è sceso, pronto per andare a casa."

"Arrivato in fondo alle scale, si è fermato, si è girato ed è risalito. Pensavo avesse dimenticato qualcosa. Dieci minuti dopo è sceso di nuovo e ha incontrato Carlos, il nostro responsabile della logistica del team corse."

"Si vedeva che Lewis era visibilmente emozionato. Ha preso Carlos per il braccio e ha detto: 'Mi sono appena reso conto che non rivedrò più questa stanza. Mi emoziona davvero, mi fa male lasciarla dopo tanti anni'. Era commosso nel salutare quel posto."

Tuttavia, è stato tornando nella stanza dopo che Hamilton se n’era andato che Lord ha scoperto il messaggio che il sette volte campione del mondo aveva lasciato per Antonelli: "Sono entrato nella stanza e sulla parete c’era un lungo messaggio scritto a mano", ha raccontato.

"Era un messaggio per Kimi, per dargli il benvenuto nel suo nuovo spazio e augurargli il meglio. Nel messaggio si sottolineava che, 'se ti prendi cura del team, loro si prenderanno cura di te, perché sono una grande famiglia'. Ho pensato davvero: 'che gesto meraviglioso!' Abbiamo fatto installare un pannello di vetro per proteggere il messaggio, in modo che resti lì per sempre."

Hamilton ha mostrato anche il suo lato più giocoso con un messaggio extra nel bagno: "Ho deciso di dare un’occhiata al bagno per assicurarmi che fosse tutto in ordine", ha continuato Lord. "Entrando, proprio accanto al WC, sul portarotolo, ho trovato la scritta 'Lewis è stato qui' accompagnata da una grande faccina sorridente. Mi è sembrato un dettaglio simpatico, anche se sicuramente il messaggio per Kimi è stato la parte più speciale."

Correlato: Fanno una dolorosa confessione sulle condizioni di Hamilton alla Ferrari

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato