Antonelli DIFENDE Verstappen dai suoi detrattori

Andrea Kimi Antonelli rappresenta un volto nuovo in Formula 1 quest'anno e ha dimostrato sin da subito una stagione promettente, caratterizzata da prestazioni costanti.

Il pilota italiano della Mercedes ha avuto anche l'opportunità di conoscere da tempo l'attuale tetracampeone del mondo, Max Verstappen, difendendo il suo connazionale e smentendo alcune errate percezioni su di lui.

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Antonelli ha raccontato il lato umano di Verstappen al di fuori della pista. "Molti pensano che chi è in pista rimanga lo stesso anche fuori, ma dalla mia esperienza posso affermare che, pur essendo un avversario formidabile in gara, Max si mostra nella vita di tutti i giorni come un ragazzo cordiale e genuino", ha dichiarato con convinzione.

Antonelli e Verstappen: passioni in comune

Oltre a far parlare il suo stile di guida, il pilota ha messo in luce una passione condivisa con Verstappen: l’amore per le corse di resistenza, in particolare nel mondo delle GT. "L'atmosfera delle GT e l'opportunità di cimentarsi nelle gare in simulatore sono esperienze che ci uniscono sotto molti aspetti", ha spiegato. È interessante notare come, nonostante abbia un team tutto suo in questo settore, Verstappen non partecipi attivamente alle competizioni.

Come succederà prossimamente a Monza, anche questo fine settimana Antonelli inizierà il triplice appuntamento ad Imola con una gara nella sua terra d'origine. Il giovane pilota confida nel supporto dei suoi cari, commentando: "Verranno la mia famiglia, i miei migliori amici e i compagni di classe. Non avendo molte occasioni per incontrarli, ho pensato fosse l'ideale invitarli al circuito". Nel frattempo, mentre si conclude la sua prima stagione in Formula 1, Antonelli prosegue con il completamento dei suoi studi.

