La mossa scioccante che potrebbe unire Verstappen e Antonelli

È una domanda che molti si pongono, pur non essendoci ancora una risposta definitiva. L’ex ingegnere Ferrari, Rob Smedley, ha già dichiarato cosa farebbe se si trovasse nella situazione di Toto Wolff.

Le voci sul futuro del pilota continuano a moltiplicarsi. Riuscirà Verstappen a rimanere in Red Bull oppure, in vista della stagione 2026, opterà per un cambiamento? Alcuni ipotizzano un possibile passaggio ad Aston Martin, mentre altri avanzano l’ipotesi di un sorprendente ingaggio da parte della Mercedes. Secondo Smedley, la soluzione più probabile sarebbe quella di vedere il pilota olandese vestire i colori della scuderia tedesca, prendendo il posto di George Russell, dato che entrambi sono legati all’organizzazione fino al 2026.

Smedley considera Verstappen un “talento unico”

L’ex ingegnere Ferrari, che ha lavorato in casa tra il 2006 e il 2013 durante l’era di Felipe Massa, ha commentato nel podcast F1 Nation: “Se fossi al tuo posto, non esiterei a sostituire Russell con Verstappen. È una scelta delicata, visto che abbiamo a che fare con un quattro volte campione del mondo, capace di estrarre il massimo dalle capacità della vettura in ogni giro”.

Ha sottolineato, inoltre, come l’olandese abbia confermato il suo valore lo scorso sabato a Miami e nelle prime fasi della gara: “Se dovessi scegliere, opterei per Max Verstappen rispetto a qualsiasi altro pilota in griglia, senza alcun dubbio”. Il talento, la determinazione e la passione inesauribile per la competizione sono, secondo Smedley, gli elementi che rendono unico il pilota.

“Avere in squadra una figura con così tanta motivazione e concentrazione – sia nel reparto ingegneristico, sia nell’area commerciale o in pista – è fondamentale. La Formula 1 si basa sulla capacità di scoprire e potenziare il talento, organizzandolo in modo che ogni componente lavori in perfetta armonia. Un talento come quello di Verstappen obbligherebbe il team a dare il massimo ogni giorno, senza spazio per la compiacenza”, ha concluso Smedley.

