La Ferrari svela il suo OBIETTIVO con Leclerc e Hamilton a Imola

Ferrari ha svelato il vero obiettivo dietro le scelte per Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Il team principal Fred Vasseur ha dichiarato agli organi di stampa, poco prima del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, che dopo sei gare disputate su tre continenti la squadra entra con determinazione nella fase europea ad Imola.

“Dall’ultima gara abbiamo lavorato intensamente a Maranello, curando ogni dettaglio per il prossimo appuntamento. L’obiettivo è potenziare al massimo il nostro pacchetto tecnico, così da consentire a Charles e a Lewis di esprimersi al meglio su una pista particolarmente impegnativa, supportati anche dal calore dei nostri tifosi locali”, ha spiegato il dirigente.

Correlato: Fanno una dolorosa confessione sulle condizioni di Hamilton alla Ferrari

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Mira toda la acción del GP de Emilia-Romagna en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Correlato