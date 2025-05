Mercedes rimane SENZA Wolff

Il team Mercedes di Formula 1 dovrà affrontare questo weekend a Imola senza il direttore Toto Wolff.

Il capotribù austriaco non potrà prendere parte all’evento perché sarà impegnato alla cerimonia di diploma del figlio Benedict, risultato di una precedente unione. Questa non è la prima assenza di Wolff in stagione: al Gran Premio del Giappone non è riuscito a partecipare e, verso la fine dello scorso anno, ha saltato il weekend in Brasile. Ad Imola la faccia visibile della scuderia tedesca sarà rappresentata da Bradley Lord, responsabile delle comunicazioni.

Buon inizio per Mercedes

Wolff si è dichiarato ottimista in vista della gara, sottolineando come, dopo le prime sei gare, si stia registrando un netto progresso rispetto alla stagione precedente. "Il nostro W16 risulta più equilibrato rispetto al modello antecedente e, con quattro podi conquistati in queste prove, abbiamo ottenuto risultati solidi. Tuttavia, per ambire alla vittoria c’è ancora del lavoro da fare", ha osservato. Ha poi aggiunto: "Con l’ingresso nella parte europea della stagione ci concentreremo per compiere quel grande salto finale. L’intero team ha dato il massimo e nelle prossime gare implementeremo diverse aggiornamenti sulla vettura, mentre la concorrenza in F1 resta in costante fermento, rendendo la sfida ancora più impegnativa per vedere come reagiranno i nostri rivali."

