Mercedes annuncia una SORPRESA che farà emozionare Kimi Antonelli

Mercedes ha confermato ufficialmente una sorpresa che sicuramente emozionerà Andrea Kimi Antonelli.

Toto Wolff, team principal, ha commentato in dichiarazioni raccolte da PlanetF1 i piani della scuderia tedesca per il Gran Premio dell'Emilia-Romagna: "Da queste prime sei gare possiamo trarre le seguenti conclusioni: abbiamo fatto progressi rispetto all'anno scorso, con la W16 che è una monoposto più equilibrata rispetto alla sua predecessora; abbiamo ottenuto risultati solidi, con quattro podi in questa serie; e abbiamo ancora molto lavoro da fare se vogliamo lottare per la vittoria.

"Ci concentriamo sul progresso di questo ultimo punto con l'inizio della fase europea della stagione. Il team ha lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo e introdurremo diversi aggiornamenti nelle prossime gare.

"La F1 è un gioco relativo, e sappiamo che anche i nostri concorrenti faranno dei progressi. Sarà interessante vedere come si evolverà tutto questo in pista", ha dichiarato il direttore.

Correlato: La decisione della Mercedes avvicina Antonelli alla vittoria

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha consegnato una gara dominata dalla McLaren in cui Oscar Piastri ha preso il comando del campionato tra i piloti della sua stessa squadra.

Lando Norris ha perso ancora terreno nella classifica del Campionato Piloti di F1 dopo aver ottenuto il secondo posto a Miami e visto il suo compagno di squadra vincere per la terza volta consecutiva e la quinta della stagione.

Antonelli, il miglior rookie con ampio margine, è riuscito anche stavolta a mantenere in media la sua sesta posizione, restando nella zona punti.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto, con Alonso fuori dai punti e Carlos Sainz che ha marcato punti, ma è stato nuovamente superato da Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni sono contrastanti: continua a faticare molto e non è minimamente vicino a Leclerc nella classifica.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato