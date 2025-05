La nuova delusione della Ferrari nel 2025

Ferrari affronterà una nuova delusione nella stagione 2025 di Formula 1, in vista del Gran Premio dell'Emilia Romagna.

Secondo le informazioni raccolte da AutoRacer.it, la Scuderia non prevede miglioramenti significativi per la SF-25 a Imola, poiché il programma di aggiornamenti è stato sostanzialmente posticipato.

Le modifiche tecniche, infatti, sono ora concentrate sul periodo successivo al Gran Premio di Spagna, in un contesto in cui i team stanno rivalutando sia le soluzioni progettuali sia i tempi di sviluppo, coinvolgendo tematiche importanti relative al nuovo assetto delle vetture con ali più rigide.

Attualmente, i lavori si concentrano sulla definizione dei parametri tecnici e sui relativi tempi di implementazione, con Barcellona che si prospetta come un momento decisivo per comprendere come il bilanciamento delle vetture evolverà.

Questo cambio di rotta interessa in particolare quei team che hanno sempre fatto affidamento sulla deformazione della parte anteriore per ottenere prestazioni migliori. Le prospettive per Imola restano dunque incerte, con la SF-25 che sembra destinata a mantenere lo stesso assetto tecnico senza sorprese importanti.

Com'è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese.

Sul circuito Internazionale di Miami non c'è stato margine di manovra per nessun pilota, né esperto né debuttante, che in un modo o nell'altro sono stati vittime della pista complicata e delle condizioni.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza ed è stata tra le squadre che hanno sfruttato meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto una corsa caotica con Verstappen fuori dal podio e Tsunoda appena nei punti.

Una piacevole sorpresa è che la Williams si è nuovamente posizionata bene in griglia con Albon e Sainz. Così è rimasto il campionato costruttori.

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

