Mercedes punta a dare vantaggi ad Antonelli e Russell nel 2026

Toto Wolff si è detto aperto a una possibile modifica del regolamento per la stagione 2026, pur riconoscendo le difficoltà che una tale rivoluzione comporterebbe.

Le nuove normative, infatti, stanno per imporre un profondo cambiamento nel mondo della Formula 1, e squadre come la Mercedes vedono in questo un’opportunità per affermarsi come protagoniste nel nuovo scenario competitivo.

“Modificare le regole non è semplice. Honda ha rinnovato il suo impegno, lo stesso vale per Audi e, in realtà, anche noi non siamo ancora disposti a intervenire in questa fase. Tuttavia, restare aperti a eventuali aggiustamenti rimane una priorità”, ha spiegato Wolff.

Il team principal ha ulteriormente precisato: “Cerco di trovare un equilibrio tra l’interesse della Mercedes e la soluzione migliore per il futuro. Dobbiamo evitare oscillazioni e scelte impulsive che possano mettere a repentaglio la stabilità del campionato”.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP di Miami?

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

