GP Emilia Romagna: Previsioni meteo, ultime notizie da Imola

La settima tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 2025 si svolge questo weekend all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, con l'attesissimo Gran Premio di Imola. Conosciuto anche come Gran Premio dell'Emilia Romagna, il celebre circuito continua a stupire sin dal suo rientro nel calendario nel 2020.

Oscar Piastri arriva a Imola con un vantaggio di 16 punti su Lando Norris, frutto di tre vittorie consecutive a Bahrein, Jeddah e Miami. Nonostante il dominio della McLaren all’inizio della stagione, diverse squadre puntano a riconquistare competitività, specialmente ora che Ferrari e Mercedes hanno introdotto importanti aggiornamenti ai loro monoposto.

Sarà sufficiente l’intervento della Scuderia per riportare i tifosi sul podio oppure sorprenderà il pilota italiano Kimi Antonelli, che ha conquistato la sua prima pole a Miami? Inoltre, il possibile mutare delle condizioni meteo potrebbe incidere sullo svolgimento della gara in Italia, aggiungendo ulteriore suspense a un weekend già ricco di emozioni.

Previsioni meteo per il Gran Premio di Imola

Venerdì, 16 maggio - FP1 e FP2

Il primo allenamento inizierà alle 13:30 (CEST) in una giornata soleggiata, con temperature intorno ai 19°C. Non si prevedono piogge, mentre una brezza moderata da est e nord-est, con venti fino a 13 mph, garantirà condizioni ottimali per le prove. Alle 17:00 avrà inizio la seconda sessione, con condizioni climatiche stabili che permetteranno ai 20 piloti di familiarizzare con il tracciato e testare le performance dei nuovi modelli per il 2025.

Sabato, 17 maggio - FP3 e Qualifiche

Le condizioni rimarranno favorevoli durante l’ultima sessione di allenamenti, che partirà alle 12:30 (CEST) in una giornata asciutta e senza rischio di pioggia. I piloti meno esperti, come Franco Colapinto, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e Ollie Bearman, avranno occasione di apprendere le peculiarità del circuito e fornire informazioni preziose ai loro team. La temperatura salirà leggermente fino a 20°C, mentre il vento si attutirà a una brezza di circa 6 mph. Le qualifiche sono previste per le 16:00, quando la temperatura potrebbe toccare i 21°C, mantenendo condizioni simili a quelle dei test.

Domenica, 18 maggio - Gara

Dopo un weekend caratterizzato da quasi perfette condizioni meteorologiche, il giorno della gara vedrà rovesci intermittenti. La partenza del Gran Premio di Imola è fissata per le 15:00 (CEST), con una probabilità di pioggia stimata al 40% durante i 63 giri della competizione. Le temporali sono attese a partire dalle 13:00, senza però interferire con le gare di supporto di F2 e F3, in programma in mattinata. Durante la gara le temperature raggiungeranno i 23°C e si prevede una leggera brezza di 6 mph, fattori che potrebbero incidere notevolmente sull’andamento di questa emozionante sfida.

