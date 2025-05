Le aspettative di Antonelli per il GP dell'Emilia-Romagna

Andrea Kimi Antonelli si presenta al Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Imola con aspettative volutamente contenute, convinto che questa sia l’occasione più favorevole della stagione per mettersi alla prova.

L’inizio del campionato europeo assume un valore particolare, poiché Imola, con la sua atmosfera familiare, gli regala la sensazione di correre quasi in casa, grazie anche alla presenza dei connazionali e di amici di lunga data. Pur avendo percorso il tracciato in numerose categorie, Antonelli è ben consapevole che la familiarità non garantisce la facilità, e ogni gara richiede dedizione e massima concentrazione.

In un’intervista rilasciata in vista del weekend, il pilota ha spiegato: “Cerco sempre di mantenere le aspettative basse, perché una volta in pista mi impegno al massimo. La presenza dei miei amici più cari e della mia famiglia mi darà un supporto extra e un’energia positiva fondamentale per affrontare la competizione. Imola è un circuito che ho percorso in ogni categoria, ma la conoscenza non rende le cose semplici: è essenziale restare al top del gioco in ogni momento.”

