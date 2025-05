Mercedes dà la MIGLIORE notizia ad Antonelli e Russell

Andrea Kimi Antonelli e George Russell hanno ricevuto buone notizie dalla Mercedes per questo fine settimana.

La scuderia tedesca introdurrà una serie di aggiornamenti in vista del Gran Premio dell'Emilia Romagna, in programma a Imola, con l’obiettivo di andare dritti incontro alla sfida dei McLaren.

Il team di Brackley presenterà diverse migliorie, tra cui prese d’aria posteriori riprogettate, un sotto-scocca rivisitato, modifiche al diffusore per ottimizzare il raffreddamento, oltre a miglioramenti aerodinamici e meccanici. Grazie a questi interventi, si spera che Russell e Antonelli possano mantenersi in testa alla griglia e lottare per un doppio podio.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP di Miami?

1. McLaren – 246 punti

2. Mercedes – 141 punti

3. Red Bull Racing – 105 punti

4. Ferrari – 94 punti

5. Williams – 37 punti

6. Haas – 20 punti

7. Aston Martin – 14 punti

8. Racing Bulls – 8 punti

9. Alpine – 7 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

