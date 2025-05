Rivelati problemi di salute per la stella della Mercedes

Il pilota Mercedes e di Formula 1, George Russell, ha rivelato di aver rinunciato alla festa post-GP di Miami organizzata da Oscar Piastri, dopo uno scambio di battute molto divertente tra i due.

Russell e Piastri hanno condiviso il podio a Miami: la stella della McLaren ha conquistato la sua quarta vittoria stagionale, mentre il pilota Mercedes ha chiuso al terzo posto. Dopo la gara, Russell ha confidato alla stampa di aver sofferto di intensi crampi allo stomaco negli ultimi dieci giri, tanto da impedirgli di restare in piedi durante le interviste successive.

Durante l'intervista di Piastri per Viaplay, Russell ha fatto la sua comparsa interrompendo la trasmissione per scherzare e dichiarare di voler partecipare alla festa dell'australiano, nonostante la vittoria.

Quando Piastri gli ha chiesto quale fosse il suo programma per la serata, il britannico ha risposto: "Sto davvero male adesso, quindi andrò a letto... non venirmi a trovare", a cui il pilota della McLaren, noto per la sua schiettezza, ha replicato: "Allora ti lascio alla tua."

Il malessere di Russell si è rivelato così intenso da costringerlo a saltare la consueta conferenza stampa post-gara, a cui partecipano tutti i tre sul podio. Inoltre, il pilota britannico è stato al centro di una polemica scatenata da Red Bull, che lo aveva accusato di non aver ridotto la velocità sotto bandiera gialla.

I commissari, tuttavia, hanno respinto la contestazione, ritenendo che Russell avesse alzato l'acceleratore in modo corretto e conforme alle regole.

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha consegnato una gara dominata dalla McLaren in cui Oscar Piastri ha preso il comando del campionato tra i piloti della sua stessa squadra.

Lando Norris ha perso ancora terreno nella classifica del Campionato Piloti di F1 dopo aver ottenuto il secondo posto a Miami e visto il suo compagno di squadra vincere per la terza volta consecutiva e la quinta della stagione.

Antonelli, il miglior rookie con ampio margine, è riuscito anche stavolta a mantenere in media la sua sesta posizione, restando nella zona punti.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto, con Alonso fuori dai punti e Carlos Sainz che ha marcato punti, ma è stato nuovamente superato da Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni sono contrastanti: continua a faticare molto e non è minimamente vicino a Leclerc nella classifica.

