Vasseur sottolinea il grande DISAGIO all'interno della Ferrari

Fred Vasseur ha mostrato visibilmente il suo malcontento in seguito ai risultati ottenuti dalle due vetture Ferrari durante il Gran Premio di Miami. La scarsa prestazione, che ha evidenziato un momento particolarmente critico per la scuderia, ha lasciato intendere che il team stia attraversando una fase di difficoltà, accentuata dalla mancanza di competitività in pista.

La Ferrari sta attraversando un periodo molto complicato in termini di prestazioni, riuscendo finora a conquistare un solo podio in tutta la stagione grazie a Charles Leclerc. Inoltre, le elevate aspettative nate dal tesseramento di Lewis Hamilton hanno reso ancor più evidente il senso di insoddisfazione, sia tra i tifosi che all’interno del team, dove il pilota britannico ha vissuto momenti di notevole frustrazione durante le gare.

«Non è stato un buon weekend; non possiamo accontentarci del settimo e dell’ottavo posto, il ritmo non era quello necessario e abbiamo perso alcune decime in qualifica. In queste condizioni, recuperare prese di posizione risultava estremamente difficile», ha commentato Vasseur. Il responsabile della Scuderia ha poi aggiunto: «Avevamo la capacità di competere con Mercedes e Red Bull, ma non con la McLaren».

Correlato: Kimi Antonelli riceve un messaggio chiave per il suo futuro in F1

Come si presenta il Campionato dei Costruttori dopo il GP di Miami?

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato