Le scuse della Ferrari per il disastro di Miami

Ferrari ha condiviso le proprie scuse riguardo al disastro strategico avuto nel passato Gran Premio di Miami.

Fred Vasseur, in dichiarazioni raccolte da AutoRacer.it, ha detto quanto segue su quanto accaduto in Florida: "Quando abbiamo due macchine con strategie diverse, la prima cosa per me è capire se chi è dietro è più veloce grazie al DRS oppure no e poi, in tal caso, chiediamo loro di scambiarsi la posizione.

"Si può obiettare alla fine che sarebbe stato meglio farlo direttamente, ma non sapevamo se fosse l’effetto DRS oppure no. Credo che abbiamo preso una decisione difficile, perché non è mai facile chiedere di scambiarsi le posizioni. Ma lo abbiamo chiesto e loro lo hanno fatto. Non ho visto molte squadre farlo.

"Abbiamo una politica generale e seguiamo la politica secondo cui la questione è scambiarsi la posizione e restituirla se non si raggiunge il pilota davanti. Se chiediamo di scambiarsi, è perché crediamo che la seconda macchina sia più veloce della prima.

"In quella fase della gara, Lewis ha cercato di raggiungere il pilota che aveva davanti. Se non ci riusciamo, torniamo indietro per rispettare la posizione iniziale", ha commentato il team principal.

Correlato: Confermata la PEGGIORE NOTIZIA possibile per la Ferrari nel 2025

Com'è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese.

Sul circuito Internazionale di Miami non c'è stato margine di manovra per nessun pilota, né esperto né debuttante, che in un modo o nell'altro sono stati vittime della pista complicata e delle condizioni.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza ed è stata tra le squadre che hanno sfruttato meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto una corsa caotica con Verstappen fuori dal podio e Tsunoda appena nei punti.

Una piacevole sorpresa è che la Williams si è nuovamente posizionata bene in griglia con Albon e Sainz. Così è rimasto il campionato costruttori.

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato