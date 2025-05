Il motivo per cui Hamilton è volato direttamente a New York dopo il GP di Miami

Lewis Hamilton ha sempre dimostrato una profonda passione per la moda, passione che il sette volte campione del mondo ha saputo integrare perfettamente anche nel mondo della Formula 1.

Dopo la gara a Miami, il pilota britannico ha partecipato a un importante evento di moda, dove ha saputo incantare sul red carpet con un look davvero spettacolare.

Nell’universo della F1, il connubio tra Hamilton e il mondo della moda è ormai inscindibile. Fuori dalle piste, il campione non manca mai di partecipare a eventi internazionali di grande rilievo, riuscendo a coniugare in maniera impeccabile la sua passione per lo sport con un gusto raffinato per lo stile. Mentre alcuni tifosi apprezzano queste eleganti apparizioni, altri restano affascinati soprattutto dalle sue capacità in pista.

Hamilton sulla passerella

Subito dopo la gara a Miami, Hamilton ha preso un volo per New York per partecipare alla celebre Met Gala, evento considerato da molti il Super Bowl della moda. L’evento ha riunito celebrità e icone dello stile provenienti da tutto il mondo e il britannico, che quest’anno ricopre il ruolo di co-presidente, ha catturato tutti gli sguardi grazie al suo outfit sorprendente.

Met Gala Co-Chair Lewis Hamilton looking iconic in NYC ⭐ pic.twitter.com/s3L1SGfphm — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 5, 2025

