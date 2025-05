Mercedes, INSODDISFATTI dei piloti del GP di Miami

Il dirigente della Mercedes, Toto Wolff, ha espresso preoccupazione per il cattivo esempio offerto ai giovani piloti da alcune manovre eseguite alla prima curva.

L’Autodromo Internazionale di Miami è stato teatro di episodi controversi sia durante la gara sprint che in quella principale, con conseguenze che hanno compromesso il rendimento di due corridori.

Durante la gara sprint, Kimi Antonelli è stato spinto fuori pista mentre lottava per le posizioni con Oscar Piastri, retrocedendo fino al quarto posto nonostante avesse conquistato la pole position. Nella gara principale, invece, Max Verstappen ha mosso i gomiti nella prima curva, costringendo Lando Norris a compiere una brusca manovra evasiva che lo ha fatto scivolare al sesto posto. Né Piastri né Verstappen sono stati ritenuti colpevoli, poiché entrambi si trovavano in posizione di vantaggio nell’avvicinarsi alla curva, avendo così il diritto di precedenza e lasciando agli altri il rischio del sorpasso.

Al termine della sprint, Wolff ha sottolineato come i piloti meno esperti stiano imparando abitudini discutibili imitandone i colleghi più affermati, un fenomeno che si è progressivamente consolidato nel corso degli anni. “Non credo che stiamo gettando le basi per un buon esempio,” ha dichiarato il dirigente a Sky Sports F1, aggiungendo: “Si corre senza trattenere il freno e si spinge il rivale. Questo atteggiamento si riscontra anche nelle categorie inferiori; penso che debba essere mantenuta una distanza pari alla lunghezza di un’auto. Nella prima curva si comincia subito a spingere. È la sesta gara di Kimi e ha imparato che è così che va fatto. Pur non essendo del tutto d’accordo, è l’attitudine che abbiamo consentito per troppo tempo.”

Antonelli fa la storia

Nonostante il weekend sia partito nel segno dell’entusiasmo, visto che Antonelli è diventato il pilota più giovane a conquistare la pole position nella storia della Formula 1, il buon umore si è rapidamente trasformato in delusione. Il corridore italiano si è detto amareggiato per aver chiuso l’evento sprint all’undicesima posizione, partendo dalla prima fila; successivamente, alcune penalizzazioni a favore degli avversari hanno permesso di risalire al settimo posto, regalandogli due punti.

In seguito, Antonelli ha superato il compagno di squadra durante le qualifiche che hanno anticipato la gara principale, riuscendo così per la prima volta nella sua breve carriera in F1 a partire dalla terza posizione. Tuttavia, è stato il compagno George Russell a salire sul podio nel Gran Premio, mentre Antonelli ha concluso al sesto posto.

