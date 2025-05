Hamilton vede finita la sua luna di miele con la Ferrari

Uno scambio acceso ha segnato praticamente la fine della fase di luna di miele di Lewis Hamilton in Ferrari.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha compiuto un passaggio controverso, interrompendo un ciclo storico di dodici anni in Mercedes per unirsi al gigante italiano durante la pausa invernale. Hamilton aveva manifestato il suo entusiasmo per aver realizzato un sogno di lunga data, rappresentando una delle scuderie più iconiche della disciplina. Tuttavia, le recenti delusioni e prestazioni medie hanno trasformato quel sogno in un incubo, facendo crollare le sue ambizioni di titolo e generando una notevole frustrazione.

Lo scorso weekend, al Gran Premio di Miami, il pilota ha attraversato una giornata particolarmente difficile, classificandosi solamente all’ottava posizione. L’analista di Sky Sport Italy, Leo Turrini, ha valutato la prestazione con un 6/10, commentando: "Partito dalla dodicesima posizione e arrivato ottavo. La delusione è palpabile e ormai impossibile da nascondere. Quella luna di miele con la Dama in Rosso non è mai veramente fiorita", sottolineando così il sentimento di smarrimento e amarezza del campione.

Correlato: Kimi Antonelli riceve un messaggio chiave per il suo futuro in F1

Tensione aumenta dopo il GP di Miami

La critica aspre si è intensificata a seguito di un acceso scambio tra Hamilton e l’ingegnere di pista Ricciardo Adami nelle fasi finali del Miami International Autodrome. Con pneumatici più performanti, il pilota ha sollecitato il team affinchè gli consentisse di scambiare posizione con il compagno Charles Leclerc, nel disperato tentativo di recuperare terreno su Kimi Antonelli, che occupava la sesta posizione. Sebbene la richiesta sia stata accolta, Hamilton ha seguito per quattro giri il bolide del monégasque, sottolineando in modo sarcastico il ritardo nella decisione, commentando: "Cogli l’occasione e prenditi un tè mentre lo fai!"

Successivamente, quando gli è stato chiesto di lasciare nuovamente passare il compagno, Adami ha ricordato la differenza con Carlos Sainz, che lo seguiva, a cui Hamilton ha risposto: "Vuoi che lo lasci passare anche lui?" L’ex pilota delle Silver Arrows ha cercato di minimizzare la questione dopo la gara, sebbene la sua frustrazione fosse evidente, soprattutto alla luce di ulteriori prestazioni deludenti. Con la nuova squadra, fino ad ora Hamilton si è classificato tra i primi cinque in una sola delle sei gare disputate in questa stagione, posizionandosi attualmente al settimo posto in classifica, a due posizioni dietro a Leclerc.

La situazione si complica ulteriormente con il buon rendimento del suo sostituto in Mercedes, Kimi Antonelli, e dell’ex compagno George Russell, che ha conquistato il podio per la quarta volta nel 2025, accentuando così il clima di malcontento all’interno della scuderia rossa.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato