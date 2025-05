Russell lascia l'after-party per il GP di Miami

La star della Mercedes in Formula 1, George Russell, ha ammesso di aver perso la festa post-GP di Miami organizzata da Oscar Piastri, nonostante uno scambio amichevole tra i due.

Russell e Piastri hanno salito il podio a Miami: il pilota della McLaren ha conquistato la sua quarta vittoria stagionale, mentre il corridore Mercedes si è classificato al terzo posto.

Tuttavia, subito dopo la gara, Russell ha confessato di aver sofferto di intensi crampi allo stomaco durante le ultime dieci giri, che gli hanno reso difficile restare in piedi per le interviste post-corsa. Durante un'intervista di Piastri per Viaplay, Russell è intervenuto inaspettatamente, scherzando sul fatto che avrebbe voluto partecipare alla festa dell'australiano, ma ha aggiunto: "Mi sento davvero male adesso, perciò vado a letto... non contare su di me". La risposta altrettanto schietta di Piastri ha lasciato intendere che l'argomento fosse chiuso.

Il Gran Premio di Miami passa factura a George Russell

Il malessere di Russell è stato così intenso che il pilota, classificatosi terzo, ha dovuto saltare la consueta conferenza stampa post-gara, alla quale di solito partecipano tutti i protagonisti del podio. Inoltre, il britannico si è trovato al centro di una polemica sollevata dalla Red Bull, che lo aveva accusato di non aver ridotto la velocità in maniera corretta a seguito della bandiera gialla.

I commissari, tuttavia, hanno respinto tale accusa, constatando che il pilota Mercedes aveva moderato l'accelerazione in linea con le normative. Il podio ottenuto a Miami segna la sua quarta apparizione tra i primi della stagione e lo porta a soli sei punti da Max Verstappen nella classifica dei piloti.

