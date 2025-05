Leclerc svela il suo vero rapporto con Hamilton in Ferrari

Charles Leclerc ha aggiornato il proprio rapporto con Lewis Hamilton dopo che la Ferrari ha applicato direttive di squadra nel corso del Gran Premio di Miami.

Il weekend, infatti, ha messo in luce le tensioni e le scelte strategiche all’interno del team, facendo emergere divergenze che hanno coinvolto entrambi i piloti. In un ambiente dove la collaborazione è essenziale, l’applicazione delle direttive ha suscitato discussioni interne e ha evidenziato la complessità della gestione tattica durante una gara, lasciando spazio a riflessioni importanti sul lavoro di squadra e sugli equilibri da mantenere in pista.

Durante la competizione domenicale, si sono registrati due scambi di posizione tra Leclerc e Hamilton. La prima inversione è avvenuta quando Hamilton, consapevole che i pneumatici intermedi offrissero prestazioni superiori ai composti più resistenti scelti dal compagno, ha cercato di sfruttare lo slipstream per recuperare terreno. Tale manovra, dettata dalle necessità strategiche del team, ha poi sottolineato come ogni decisione sul tracciato fossero il frutto di una raffinata gestione della gara, dove il tempismo e il rispetto delle regole hanno giocato un ruolo cruciale.

Nonostante il tentativo, Hamilton non è riuscito a superare Kimi Antonelli per raggiungere la sesta posizione, decidendo infine di cedere nuovamente la sua collocazione a Leclerc. Sul canale radio sono stati registrati alcuni commenti pungenti, ma il pilota monegasco ha voluto chiarire che non nutre alcun rancore nei confronti del collega britannico. Tale episodio, pur rivelando un momento di tensione, ha evidenziato la capacità di entrambi i corridori di riconoscere le scelte strategiche necessarie in una gara dal ritmo incostante.

Leclerc ha spiegato chiaramente di aver notato che Lewis era impegnato con pneumatici intermedi, il che inevitabilmente avrebbe complicato il finale di gara. Il pilota ha rimarcato come la necessità di preservare il consumo delle gomme avesse spinto Hamilton a provare un approccio diverso, una scelta che lui stesso avrebbe adottato in una situazione analoga, cercando di essere più aggressivo nella propria strategia. Queste osservazioni sottolineano quanto sia fondamentale, in un contesto di alta competizione, saper adattare tattica e sacrificare momentaneamente il desiderio di superare l’avversario per garantire una prestazione complessiva migliore.

Nonostante la giornata a Miami non sia risultata all’altezza delle aspettative, Leclerc ha voluto rassicurare l’ambiente Ferrari affermando che non vi sono malintesi personali con Hamilton. Ha ammetto che la prestazione complessiva del team è stata al di sotto del potenziale, invitando tutti a riorganizzarsi e a puntare a un miglioramento nelle prossime gare. Parallelamente, Fred Vasseur ha annunciato che sono in programma piccoli aggiornamenti al monoposto per la prossima prova a Imola, mentre ulteriori progressi sono attesi in vista del Gran Premio di Spagna, previsto per la fine di maggio.

Cosa si cela dietro la scarsa prestazione della Ferrari a Miami?

Dietro i risultati deludenti a Miami si nasconde una serie di criticità che hanno coinvolto sia Leclerc che Hamilton, i quali hanno concluso la gara dietro al pilota Williams, Alex Albon, autore di un impressionante quinto posto. Nel corso del weekend la scuderia ha faticato a competere con la concorrenza, dimostrando ritmi e prestazioni inferiori rispetto agli avversari. Questa situazione ha messo in evidenza le difficoltà di una vettura che, nonostante il talento dei piloti, deve fare i conti con carenze tecniche e strategiche che limitano la piena espressione del proprio potenziale.

Dopo la sessione di qualifiche del sabato, Leclerc non ha esitato a criticare il ritmo complessivo del team, sottolineando come la vettura non fosse al passo con gli standard richiesti per competere con efficacia contro i rivali. Il pilota ha evidenziato l’insufficiente carico aerodinamico della Ferrari, elemento fondamentale per affrontare le fasi più impegnative del circuito. Queste carenze, secondo il monegasco, hanno contribuito al risultato deludente, spingendo la scuderia a dover rivedere con urgenza alcune scelte tecniche per riscattarsi nelle prossime gare.

Le difficoltà si sono accentuate sulle sezioni del circuito caratterizzate da curve lente, dove il Miami International Autodrome ha messo a nudo le debolezze aerodinamiche della vettura. Con una trazione e una stabilità inferiori rispetto alla concorrenza, la Ferrari ha subito pesanti penalità in termini di performance. In risposta a queste criticità, Fred Vasseur ha confermato l’introduzione di aggiornamenti mirati al monoposto, segnando l’inizio di un percorso di miglioramento che si preannuncia decisivo per ripristinare il potenziale della scuderia nelle prossime sfide internazionali.

