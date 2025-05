Mercedes e Wolff fanno un annuncio sorprendente

De Mercedes, il team principal Toto Wolff, ha respinto con decisione i recenti rumor secondo cui la McLaren impiegherebbe una vettura illegale.

Attualmente, il team britannico guida sia il campionato piloti che quello costruttori, lasciando Mercedes indietro di 105 punti.

Durante il Gran Premio di Miami si è potuta osservare chiaramente una notevole distanza temporale tra il leader mondiale e i suoi inseguitori, rappresentati appunto da Mercedes e Red Bull Racing. Inoltre, i piloti di McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, si sono distinti in prova, dominando la sessione di qualifiche e rafforzando così il quadro di una competizione sempre più serrata.

Grandi elogi al rivale

Wolff ha espresso un profondo apprezzamento per il team britannico, dichiarando: «Credo che il gruppo formato da Zak Brown, Andrea Stella e Rob Marshall possieda un’integrità incrollabile». In passato si discuteva se talvolta avvicinarsi troppo ai limiti regolamentari, ma oggi non nutro alcun dubbio sul fatto che rispettino pienamente le norme.

Il dirigente austriaco ha aggiunto: «Lo sviluppo di questa vettura è stato eccezionale. Capiscono la gestione dei pneumatici meglio di chiunque altro e, a mio avviso, tutto è del tutto in regola». Con queste parole, Wolff mette definitivamente a tacere i sospetti sull’illegalità della vettura McLaren, confermando che, in termini di prestazioni legali, sono i più veloci.

